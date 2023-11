Ha numero atomico 10

Chimici ordinati percolorati in funzione del tipo. è riportato anche il nome, il simbolo, il gruppo, la massae lo scopritore. la...

Il neon o neo (dal greco: , -a, -, "néos, -a, -on", significato: nuovo) è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi, che ha come simbolo Ne e come numero atomico 10. È un gas nobile quasi inerte e incolore, in grado di produrre una fluorescenza rossastra, usata nelle lampade dette, appunto, "al neon". È presente in tracce nell'aria (circa lo 0,007%).