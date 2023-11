Discese rovesciate

Superiori, viste di fronte, determinano alla loro disgiunzione una "u"e, viste di lato, si presentano moderatamente pendenti. commessura moderatamente...

La definizione popolare di salita in discesa indica un'illusione ottica che avviene su alcune strade in pendenza, cioè lungo un tratto inclinato, per la quale l'influenza dell'attrazione gravitazionale sembrerebbe paradossalmente invertirsi.