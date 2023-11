La definizione e la soluzione di: Un contorno per l arrosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PATATINE

Significato/Curiosita : Un contorno per l arrosto

Wikiquote contiene citazioni di o su pollo arrosto wikimedia commons contiene immagini o altri file su pollo arrosto portale cucina: accedi alle voci di wikipedia... Wikiquote contiene citazioni di o su pollowikimedia commons contiene immagini o altri file su polloportale cucina: accedi alle voci di wikipedia... Con patatine si indicano generalmente le patate tagliate a fettine circolari o a bastoncino, sottili oppure, composte di pasta di patate a volte montata variamente di aria e di diverse forme. Le patatine sono destinate poi ad essere fritte o cotte in forno ad alta temperatura, in genere con getti d'aria calda e vengono solitamente consumate fredde. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

