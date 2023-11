La definizione e la soluzione di: Albero dalle foglie di colore brunito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ACERO ROSSO

Significato/Curiosita : Albero dalle foglie di colore brunito

L'acero rosso o acero scarlatto (Acer rubrum L., 1753 ) è un albero deciduo della famiglia delle Sapindacee diffuso nella parte orientale e centrale dell'America del Nord.

