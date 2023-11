La meta della gita Udine 4780

Tarcento (Tarcint in friulano, Centa in po nasen e sloveno) è un comune italiano di 8 800 abitanti del Friuli-Venezia Giulia, collocato ai piedi delle Prealpi Giulie, nella Valle del Torre. Conosciuto anche come "Perla del Friuli", il comune conobbe un particolare sviluppo fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, diventando un’importante meta di villeggiatura del Triveneto, pur perdendo gradualmente prestigio dopo il terremoto del 1976.