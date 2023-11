La definizione e la soluzione di: Strutture nervose in grado di reagire a stimoli esterni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : RECETTORI

Significato/Curiosita : Strutture nervose in grado di reagire a stimoli esterni

Elaborare gli stimoli interni ed esterni del corpo, per mezzo di segnali bioelettrici nei metazoi, permettendo in definitiva a un organismo vivente di relazionarsi... Elaborare gliinterni eddel corpo, per mezzosegnali bioelettrici nei metazoi, permettendodefinitivaun organismo viventerelazionarsi... I recettori adrenergici sono recettori metabotropici di membrana che interagiscono con il neurotrasmettitore noradrenalina e la catecolamina adrenalina. Appartengono ai recettori accoppiati a proteine G. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

