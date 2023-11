La definizione e la soluzione di: La pattuglia acrobatica della nostra Aeronautica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 15 lettere : FRECCE TRICOLORI

Significato/Curiosita : La pattuglia acrobatica della nostra aeronautica

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La pattuglia acrobatica della nostra Aeronautica : pattuglia; acrobatica; nostra; aeronautica; Una pattuglia che gira; pattuglia militare; pattuglia che gira; pattuglia ... girovaga; Una pattuglia d ispezione; La corsa acrobatica in cui si devono superare muri, panchine, scale…; La corsa acrobatica in cui si devono superare muri, panchine, scale..; La nostra più famosa pattuglia acrobatica ; La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine, scale; La nostra Nazionale sui tabelloni; Studiosi della nostra cultura; Il Tour di casa nostra ; Una nostra regione a statuto speciale; Scrisse il verso nel mezzo del cammin di nostra vita; L isoletta partenopea che fu sede dell Accademia aeronautica ; Il caporalmaggiore in aeronautica ; Lega usata in aeronautica ; Unità di misura aeronautica ; Era il servizio di vigilanza dell aeronautica ; Una casa aeronautica svedese;

