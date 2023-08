Differenziata lista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Differenziata lista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISTINTA

Significato/Curiosita : Differenziata lista

Primo capoluogo d'italia per raccolta differenziata ^ aumento percentuale differenziata salerno ^ raccolta differenziata: troppi colori per i cassonetti, su... È destinata: distinta base tecnica (o engineering bill of material), che contiene le informazioni come definite dai progettisti distinta base di produzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Differenziata lista : differenziata; lista; Contenitore per la raccolta differenziata ; Raccolta differenziata ; In quella differenziata si separano i rifiuti; La differenziata ecologica; Il nome del ciclista Coppi; Il Mario giornalista sportivo fiorentino; Il Marco politico radicale e giornalista livornese; Uno specialista in riabilitazione motoria; Il pittore spagnolo surrealista de Il campo arato;

