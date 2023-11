La definizione e la soluzione di: Una fibra per stuoie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAFIA

Significato/Curiosita : Una fibra per stuoie

La rafia è una fibra tenace e grossolana, impiegata nell'industria dei cordami, nella cesteria e negli articoli da intreccio, come stuoie e borse in sostituzione... La rafia ètenace e grossolana, impiegata nell'industria dei cordami, nella cesteria e negli articoli da intreccio, comee borse in sostituzione... Hamza Rafia (in arabo ; Kalaat Senan, 2 aprile 1999) è un calciatore tunisino con cittadinanza francese, centrocampista del Lecce e della nazionale tunisina. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

