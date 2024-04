La Soluzione ♚ Il tempo degli hobby La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il tempo degli hobby. LIBERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il tempo degli hobby: Aggettivo Significato e Curiosità su libero ( approfondimento) m sing non imprigionato o in schiavitù dopo due anni di galera sono tornato libero con possibilità di scelta arbitraria o personale oggi scriveremo un testo libero non bloccato il cane è libero dal guinzaglio relativo al telefono, quando è possibile effettuare una chiamata o quando segnala, in genere con segnale acustico, che il ricevente non è impegnato in una conversazione riesci a telefonare sì, dà libero

gli sto telefonando adesso, dà libero privo, senza qualche cosa hai un impegno no, sono libero

finalmente sono libero dagli esami! (sport) nel gioco della pallavolo, il giocatore che può sostituire un difensore per un numero arbitrario di volte durante la partita Sostantivo libero m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale libero prima persona singolare dell'indicativo presente di liberare Sillabazione lì | be | ro Pronuncia IPA: /'libero/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) derivato dal latino liber

(voce verbale) vedi liberare Sinonimi autonomo, franco, indipendente, sovrano, svincolato

(di schiavo) affrancato, emancipato

affrancato, emancipato democratico, liberale, libertario

( spregiativo ) audace, licenzioso, sfrenato, spregiudicato

audace, licenzioso, sfrenato, spregiudicato discrezionale, facoltativo, gratuito, lecito, permesso, volontario

(da obbligo) dispensato, esente, immune, privo

dispensato, esente, immune, privo (di individuo) celibe, disimpegnato, disoccupato, disponibile, divorziato, nubile, scapolo, separato,

celibe, disimpegnato, disoccupato, disponibile, divorziato, nubile, scapolo, separato, (di posto) sgombro, utilizzabile, vacante, vuoto

sgombro, utilizzabile, vacante, vuoto (di animale) brado, selvatico, selvaggio

brado, selvatico, selvaggio (di spazio) ampio, aperto, esteso, infinito, praticabile

ampio, aperto, esteso, infinito, praticabile (di traduzione) a senso

a senso padrone di sé, arbitro del proprio destino, redento

spontaneo,

facoltativo

sciolto, prosciolto, assolto, scarcerato, liberato,

accessibile, scoperto,

(di popolo) autogovernato, autosufficiente

autogovernato, autosufficiente ( per estensione ) (nel comportamento) non soggetto a regole, , ardito, immorale, indecente, sconveniente,

non soggetto a regole, , ardito, immorale, indecente, sconveniente, (di posto, tavolo) non occupato, non riservato

non occupato, non riservato (di passaggio, di ingresso) permesso, consentito, incontrollato, illimitato, lecito

permesso, consentito, incontrollato, illimitato, lecito (di incarico) scoperto, vacante, vuoto

scoperto, vacante, vuoto scevro,

sgombro, pulito

( chimica ) allo stato puro

allo stato puro (calcio) battitore libero Contrari controllato, dipendente, soggetto

schiavo, servo

(politica) antidemocratico, assolutista, dittatoriale, opprimente, oppressore, totalitario

antidemocratico, assolutista, dittatoriale, opprimente, oppressore, totalitario castigato, censurato, controllato, frenato

a pagamento, forzato, forzoso, obbligatorio, proibito, regolamentato

(da obbligo) assoggettato, costretto, legato, soggetto vincolato

assoggettato, costretto, legato, soggetto vincolato (di individuo) impegnato, occupato

impegnato, occupato (di posto) prenotato, riservato

prenotato, riservato (di animale) addomesticato, domestico, in cattività

addomesticato, domestico, in cattività (di spazio) chiuso, concluso, delimitato, limitato

chiuso, concluso, delimitato, limitato (di traduzione) letterale, testuale

letterale, testuale sottomesso, oppresso, schiacciato, dipendente , asservito, tiranneggiato, servo, schiavo

frustrato, complessato, bloccato

schiavizzato

imprigionato, rinchiuso, recluso

(di popolo) dipendente, soggetto, obbligato

dipendente, soggetto, obbligato ( per estensione ) (nel comportamento) morale, decente

morale, decente ( chimica ) combinato

combinato incarcerato, rinchiuso, detenuto

indaffarato, , riservato, ingombro, vietato, pieno, colmo

sposato, coniugato Parole derivate liberamente, liberare, semilibero Termini correlati libertà Altre Definizioni con libero; tempo; hobby; Un modo di nuotare; Quotidiano fondato da Feltri nel 2000; Punti fissi nel corso del tempo; Rivedersi dopo tanto tempo; Cosa del tempo passato; La fine dei plurali di lady e hobby; Quelli di tempo si dedicano agli hobby; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il tempo degli hobby

LIBERO

L

I

B

E

R

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Il tempo degli hobby' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.