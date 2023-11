Sulle spalle del gaucho

Un campionato(2023), una recopa(2023), una uefa champions league (2014-2015), una supercoppa uefa (2015) e una coppamondo per club...

Un poncho (/'pono/; termine ispanoamericano), in italiano poncio o raramente puncio, è un semplice abito creato per mantenere il corpo caldo o, se formato da un materiale impermeabile, per mantenerlo asciutto sotto la pioggia. È essenzialmente un unico grande pezzo quadrangolare di tessuto con una apertura nel centro per la testa, usato come mantello.