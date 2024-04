La Soluzione ♚ La sua moneta è il dong La definizione e la soluzione di 7 lettere: La sua moneta è il dong. VIETNAM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La sua moneta e il dong: Il Vietnam o Viet Nam (AFI: /vjet'nam/; in vietnamita Vit Nam), ufficialmente Repubblica Socialista del Vietnam (Cng hòa xã hi ch nghia Vit Nam), è uno Stato del sud-est asiatico. Confina a nord con la Cina, a ovest con il Laos e la Cambogia, mentre a est e a sud si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, che tra l'isola cinese di Hainan e il nord del Vietnam forma il golfo del Tonchino. A sud, per un breve tratto, il Vietnam si affaccia sul golfo del Siam. La capitale è Hanoi. Il Vietnam è una repubblica di tipo socialista; l'attuale capo dello Stato da marzo 2023 è Võ Van Thung, il Segretario generale del Partito Comunista del Vietnam ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Il Vietnam o Viet Nam (AFI: /vjet'nam/; in vietnamita Vit Nam), ufficialmente Repubblica Socialista del Vietnam (Cng hòa xã hi ch nghia Vit Nam), è uno Stato del sud-est asiatico. Confina a nord con la Cina, a ovest con il Laos e la Cambogia, mentre a est e a sud si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, che tra l'isola cinese di Hainan e il nord del Vietnam forma il golfo del Tonchino. A sud, per un breve tratto, il Vietnam si affaccia sul golfo del Siam. La capitale è Hanoi. Il Vietnam è una repubblica di tipo socialista; l'attuale capo dello Stato da marzo 2023 è Võ Van Thung, il Segretario generale del Partito Comunista del Vietnam ... Vietnam ( approfondimento) (toponimo) (geografia) nazione del sud-est asiatico, con capitale Hanoi, confinante a nord con la Cina, ad ovest con il Laos e la Cambogia, e a sud e ad est con il Mare Cinese Meridionale Sillabazione Divisione in sillabe mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Parole derivate vietnamita, vietnamizzare, vietnamizzazione, nordvietnamita Altre Definizioni con vietnam; moneta; dong; Involtino: nei ristoranti cinesi e simile a quello primavera; Vi infuriò una guerra durata dal 1955 al 1975; La moneta serba; La moneta venezuelana; Si chiede lanciando una moneta; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La sua moneta è il dong

VIETNAM

V

I

E

T

N

A

M

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'La sua moneta è il dong' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.