La definizione e la soluzione di: Storico modello Fiat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STILO

Significato/Curiosita : Storico modello fiat

Stilo – antico strumento di scrittura su tavolette cerate

Stilo (stilografica) – tipo di penna per scrivere

Stilo – in elettrotecnica, tipo di batteria

Stilo – comune italiano della Calabria

Stilo – in botanica, porzione centrale del pistillo

Fiat Stilo – modello di automobile Fiat

Stilo polare – tipo di asta per gnomone

