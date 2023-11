La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Dakar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AK

Significato/Curiosita : Sono vicine in dakar

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dakar (disambigua). dakar (in lingua wolof ndakaaru) è la capitale e principale città del senegal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono vicine in Dakar : sono; vicine; dakar; sono scuole dell obbligo; Le più grosse sono di cocco; sono lontane nel metro quadro; sono in calce agli assegni; Lo sono i killer; Sono vicine nella laguna; Sono vicine in Peugeot; Sono vicine nel cosmo; Sono vicine in Tokio; Sono vicine in Myanmar; Lo Stato con dakar ; Un nativo di dakar ; La dakar dei motori; Lo Stato con capitale dakar ; Gli Africani di dakar ;

Cerca altre Definizioni