La definizione e la soluzione di: In sezione sono uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EE

Significato/Curiosita : In sezione sono uguali

uguale a", userò un paio di linee parallele della stessa lunghezza, perché non ci sono due cose uguali tra loro più di due rette parallele.» l'uguale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : In sezione sono uguali : sezione; sono; uguali; sezione in breve; sezione obliqua di un cono circolare; Una sezione di una poesia; Il poligono che costituisce la sezione verticale di un tronco di cono; Settore, sezione di un negozio; sono cosparsi di ventose; sono pari negli extra; sono uguali in soffitta; sono doppie negli oggetti; Lo sono i liquidi che fanno lavorare i reni; Sono uguali in soffitta; Li ha uguali il rombo; La retta che divide il cerchio in parti uguali ; Divide il cerchio in parti uguali ; Li hanno uguali gli omonimi;

