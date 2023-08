Sezione obliqua di un cono circolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sezione obliqua di un cono circolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ELLISSE

Significato/Curiosita : Sezione obliqua di un cono circolare

Generali: un cono ellittico è un cono che ha come sezione retta un'ellisse. analogamente, un cono circolare ha un cerchio. un cono obliquo è un cono che non... Coordinate ellittiche diametro coniugato ellisse del giardiniere ellisse di von mises ellissoide, un'ellisse in tre o più dimensioni. iperbole (geometria)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sezione obliqua di un cono circolare : sezione; obliqua; cono; circolare; Intersezione di razze canine; Una sezione di una poesia; Il poligono che costituisce la sezione verticale di un tronco di cono; Settore, sezione di un negozio; Una sezione dello stabilimento; Incrociato obliqua mente o perpendicolarmente; Storta, obliqua ; Lo stratega tebano che inventò la tecnica della falange obliqua ; obliqua mente propenso; Linea obliqua da un angolo all altro; Ricono sciuta colpevole da un tribunale; Gli impresari che costruiscono case; Si puliscono con scovolini; Riducono le buste paga; Si inseriscono in certi apparecchi scacciazanzare; Strumento che fa circolare l aria in stanza chiusa; È rettangolare anche quello circolare ; Un movimento circolare repentino; Muscolo circolare che chiude un orefizio; Solidi a punta e a base circolare ;

Cerca altre Definizioni