Soluzione 8 lettere : COLLEGIO

Cercando la scuola archeologica italiana di atene, vedi scuola archeologica italiana di atene. la scuola di atene è un affresco (770×500 cm circa) di raffaello... Diritto Collegio – in diritto, pluralità di persone fisiche titolare di un organo o ufficio Istruzione Collegio – istituzione scolastica

– istituzione scolastica Collegio dei docenti – nelle scuole secondarie, organo costituito da insegnanti e preside Politica Collegio elettorale – l'insieme degli elettori di una determinata circoscrizione

– l'insieme degli elettori di una determinata circoscrizione Collegio uninominale – elemento di un sistema elettorale maggioritario Religione Collegio – nel cristianesimo, istituzione analoga al capitolo

– nel cristianesimo, istituzione analoga al capitolo Collegio cardinalizio – l'insieme dei cardinali della Chiesa cattolica Altro Collegio arbitrale – organo composto da arbitri che hanno il compito di derimere una vertenza

– organo composto da arbitri che hanno il compito di derimere una vertenza Collegio sindacale – organo di controllo della gestione di società di capitali e cooperative

Altre risposte alla domanda : La scuola con gli interni : scuola; interni; Il non docente a scuola ; La città della scuola di Parmenide; Bambini bravissimi a scuola ; L ufficiale della nuova scuola avverrà il prossimo mese; Fondò a Bologna la medievale scuola di diritto nel sec XI; Danno luce ai locali interni ; Si dice dei processi derivanti da fattori interni ; Vernice impiegata per interni e per esterni; Vi ha sede il Ministero degli interni ; Quelli mediali o interni si trovano sopra la tibia;

