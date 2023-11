La definizione e la soluzione di: La schermata di presentazione di un sito Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HOME PAGE

Significato/Curiosita : La schermata di presentazione di un sito internet

Una schermata blu di errore (detta in inglese blue screen o blue screen of death, ossia schermata blu della morte, indicato anche con la sigla con la sigla... Unabluerrore (detta in inglese blue screen o blue screen of death, ossiablu della morte, indicato anche consigla consigla... L'home page (letteralmente "pagina di casa"), anche chiamata inizio, pagina d'inizio, pagina iniziale o pagina principale è solitamente la prima pagina di un sito web o un'applicazione web o la prima pagina quando si apre un browser che si può anche richiamare con apposita opzione o tasto home del browser (se correttamente impostata) o di alcune tastiere multimediali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La schermata di presentazione di un sito Internet : schermata; presentazione; sito; internet; schermata pubblicitaria online; Una schermata del computer; La schermata da cui si aprono i programmi; page: la prima schermata di molti siti; Una schermata del PC; Un filmato di presentazione ; Una presentazione di immagini in sequenza; Accompagna il gesto di presentazione ; Filmato di presentazione ; presentazione del film; Frequentato sito di compravendita online; Un sito con recensioni di hotel e ristoranti; Un sito web che rimanda ad altri siti; Popolarissimo sito web per condividere video; Un sito Internet ricco di link; Indica le domande frequenti nei siti internet ; Forma di aggressione o molestia attraverso la rete internet ; Gli indirizzi in internet ; Servizio di trasferimento di denaro attraverso internet |; Servizio di trasferimento di denaro attraverso internet ;

Cerca altre Definizioni