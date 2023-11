Quello azzurro non è ereditario

Napoleoniche, ma nel 1809 venne destituito da napoleonequindi accettò di divenire principedi svezia, svolgendo una politica di autonomia dalla...

Il termine principe (femminile principessa, in italiano arcaico anche prènce o prènze , dal latino princeps) indica un membro dell'alta aristocrazia, tra i più alti e prestigiosi dei ranghi nobiliari, che in genere indica il figlio o nipote di un Sovrano e solitamente serviva da suo erede, ma che in certi casi poteva servire addirittura come regnante di una monarchia o comunque di una sua suddivisione amministrativa, venendo in questo caso indicato come principe regnante.