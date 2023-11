La definizione e la soluzione di: Pietra per arrotare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MOLA

Significato/Curiosita : Pietra per arrotare

Dell'agricoltura portò alla realizzazione di nuovi strumenti di pietra, inclusi utensili per arrotare lame e tagliare legna. in questo periodo furono anche erette... Dell'agricoltura portò alla realizzazione di nuovi strumenti di, inclusi utensililame e tagliare legna. in questo periodo furono anche erette... Il pesce luna (Mola mola Linnaeus, 1758; dal latino mola, "macina, mola") è il più grande e uno dei più pesanti tra i pesci ossei. Gli adulti raggiungono un peso compreso mediamente fra i 200 e i 400 kg. In inglese viene anche chiamato sunfish per il fatto che durante le giornate di sole tende a salire alla superficie dell'acqua ed esporre la sua pelle ai raggi solari. La specie è originaria delle acque tropicali e temperate di tutto il mondo. Si può descrivere come testa di pesce alla quale è attaccata una corta coda mentre il corpo è appiattito lateralmente. Quando le loro pinne dorsale e ventrale sono estese, i pesci luna sono simmetricamente alti quanto lunghi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

