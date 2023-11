La definizione e la soluzione di: Ai piedi delle ragazze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZE

Significato/Curiosita : Ai piedi delle ragazze

Propria famiglia. le ragazze povere venivano anche vendute come concubine e il prezzo era legato alle dimensioni e alla perfezione dei piedi. l'usanza era tramandata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

