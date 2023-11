La definizione e la soluzione di: Parenti per lo più anziane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NONNE

Significato/Curiosita : Parenti per lo piu anziane

Dal giovane prima di partire per palermo. salvo, intanto, continuando a ragionare sul numero considerevole di parenti anziani con pensione della moglie,... Giovanni Nonne – politico e imprenditore italiano

– politico e imprenditore italiano Max Nonne – professore universitario e medico tedesco

– professore universitario e medico tedesco Michele Nonne – pallavolista italiano Dal giovane prima di partirepalermo. salvo, intanto, continuando a ragionare sul numero considerevole dicon pensione della moglie,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

