NONNE

Curiosità e Significato di "Nonne"

La soluzione Nonne di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nonne per scoprire curiosità e dettagli utili.

Le nonne sono donne che sono madri delle proprie figlie, quindi hanno una madre (la propria mamma) e sono madri di altre. La frase Hanno una madre per figlia indica questa relazione tra nonne e nipoti, rendendo NONNE la risposta corretta.

Come si scrive la soluzione: Nonne

Hai trovato la definizione "Hanno una madre per figlia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

N Napoli

E Empoli

