La definizione e la soluzione di: Dà nome a famose catacombe sulla Via Salaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRISCILLA

Significato/Curiosita : Da nome a famose catacombe sulla via salaria

La catacomba di trasone è una catacomba di roma, posta sulla via salaria, all'incrocio con via yser, nel quartiere parioli. il nome della catacomba, come... Ladi trasone è unadi roma, posta, all'incrocio conyser, nel quartiere parioli. ildella, come... Priscilla Ann Wagner Beaulieu, coniugata Presley (New York, 24 maggio 1945), è un'attrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

