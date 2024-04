La Soluzione ♚ Fu nemica di Selinunte La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fu nemica di Selinunte. SEGESTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fu nemica di selinunte: Segesta (in greco antico: esta) fu un'antica città elima situata nella parte nord-occidentale della Sicilia. La vecchia città sorge sul Monte Barbaro, nel territorio comunale di Calatafimi Segesta, nel libero consorzio comunale di Trapani, a pochi chilometri da Alcamo e da Castellammare del Golfo. Custodisce, all'interno del parco archeologico, un tempio in stile dorico e un teatro di età ellenistica, in parte scavato nella roccia della collina. Altri scavi hanno portato alla luce una cittadina ellenistico-romana e un borgo medievale. Questo sito archeologico è tra i meglio conservati di tutta la Sicilia, nonostante le numerose ... Voce verbale Significato e Curiosità su: Segesta (in greco antico: esta) fu un'antica città elima situata nella parte nord-occidentale della Sicilia. La vecchia città sorge sul Monte Barbaro, nel territorio comunale di Calatafimi Segesta, nel libero consorzio comunale di Trapani, a pochi chilometri da Alcamo e da Castellammare del Golfo. Custodisce, all'interno del parco archeologico, un tempio in stile dorico e un teatro di età ellenistica, in parte scavato nella roccia della collina. Altri scavi hanno portato alla luce una cittadina ellenistico-romana e un borgo medievale. Questo sito archeologico è tra i meglio conservati di tutta la Sicilia, nonostante le numerose ... aro prima persona singolare dell'indicativo presente di arare Sillabazione Etimologia / Derivazione vedi arare Altre Definizioni con segesta; nemica; selinunte; Fu nemica di Pisa; Fu un acerrima nemica di Roma; Cerca altre soluzioni cruciverba

SEGESTA

S

E

G

E

S

T

A

