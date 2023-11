La definizione e la soluzione di: Nel golf e nel gilet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GL

Significato/Curiosita : Nel golf e nel gilet

Maglia, maglione, pullover o golf è un capo di abbigliamento relativamente pesante, il cui scopo è quello di coprire il torso e le braccia, normalmente indossato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nel golf e nel gilet : golf; gilet; Le piazzole di partenza a golf ; La Casa di golf e Passat; Come un golf rovinato lavandolo; Aree per il golf ; Terreni adatti per campi di golf ; Sono detti anche gilet ; I gilet degli Italiani; Corpetto o gilet maschile;

