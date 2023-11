La definizione e la soluzione di: Un negozio con le macchine a gettone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LAVANDERIA

Significato/Curiosita : Un negozio con le macchine a gettone

gettoni slot da giocare. il giocatore può anche decidere di non giocare i gettoni e di incassarli, per il valore di 100 monete a gettone. nel negozio... slot da giocare. il giocatore può anche decidere di non giocare ie di incassarli, per il valore di 100 monete. nel... La lavanderia può essere intesa come: un locale dove si possono lavare i vestiti e la biancheria di una famiglia, di un'abitazione collettiva, di un ospedale, di un esercizio d'ospitalità (alberghi, pensioni, alloggi per anziani); oppure un reparto di una industria del settore abbigliamento o tessile che produce articoli che richiedono il lavaggio prima di altre lavorazioni (finissaggio); oppure un esercizio pubblico o una industria che provvedono al lavaggio (e stiratura) di abiti e biancheria per conto di clienti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un negozio con le macchine a gettone : negozio; macchine; gettone; Il negozio con chiodi e viti; Era indispensabile per aprire un negozio ; Elegante negozio di sartoria; negozio con aghi e bottoni; Ha una biblioteca nel negozio ; macchine per spremere; macchine per il sollevamento; Vi sostano macchine agricole; L inchiostro per le macchine fotocopiatrici; Vi corrono le macchine per sport; Il gettone che si punta;

Cerca altre Definizioni