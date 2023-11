La definizione e la soluzione di: Un modo di vincere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NETTAMENTE

Significato/Curiosita : Un modo di vincere

«se metti in un film morandi, puoi star certo che è una storia vincente. gianni è uno che piace» (vittorio sindoni.) la voglia di vincere è una miniserie... «se metti infilm morandi, puoi star certo che è una storia vincente. gianni è uno che piace» (vittorio sindoni.) la vogliaè una miniserie... La G o g (nome "gi" /'i/) è la settima lettera dell'alfabeto latino e dell'alfabeto italiano. Tale lettera, nella forma minuscola dei caratteri a stampa, può avere due forme nettamente diverse: una più semplice, con la coda aperta, e una più elegante, con la coda sinuosa e chiusa su se stessa (rispettivamente il secondo e il quarto dei caratteri a stampa nell'immagine seguente). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

