La definizione e la soluzione di: In mezzo al Brennero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NN

Significato/Curiosita : In mezzo al brennero

Voce principale: vallo alpino in alto adige. lo sbarramento del brennero (in tedesco: sperre brenner) è uno sbarramento facente parte del xiv settore di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

