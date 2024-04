La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si intende a gesti. MUTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il cinema muto è il periodo cinematografico antecedente l'avvento del sonoro, vale a dire dal 1895 fino al 1927, anno in cui venne distribuito il primo film sonoro: Il cantante di jazz. Il completo e definitivo passaggio al sonoro, tuttavia, non avvenne prima del 1930. In realtà i film non erano del tutto "muti", quantomeno la fruizione: era infatti costume, dal grande teatro di città a quello di periferia, accompagnare le proiezioni con musica dal vivo, che fungeva da colonna sonora, eseguita solitamente da un pianista o organista, o addirittura da un'orchestra per i teatri che se lo potevano permettere. Il teatro fu il luogo deputato alla ...

muto m sing

che è privo di suoni ho visto un film muto (medicina) che non è in grado di esprimersi con la voce

Sostantivo

muto m solo sing

(cinematografia) abbreviazione di cinema muto

Voce verbale

muto

prima persona singolare dell'indicativo presente di mutare

Sillabazione

mù | to

Pronuncia

IPA: /'muto/

Etimologia / Derivazione

da latino mutus

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) senza parole

senza parole non sonoro, privo di suoni

( per estensione ) ammutolito, silenzioso, tacito, taciturno, zitto

ammutolito, silenzioso, tacito, taciturno, zitto ( senso figurato ) inespressivo, latente, nascosto

inespressivo, latente, nascosto (medicina) incapace di parlare, privo della parola, affetto da mutismo





(prima persona singolare dell'indicativo presente di mutare) cambio, modifico, vario, sostituisco, trasformo, alterai, tramuto, converto, commuto

cambio, modifico, vario, sostituisco, trasformo, alterai, tramuto, converto, commuto miglioro, correggo, rinnovo

mi trasformo, subisco cambiamenti, divento diverso, mi tramuto

Contrari

chiacchierone, loquace, ciarliero, parolaio

parlato, sonoro

( senso figurato ) chiaro, evidente, manifesto, palese

chiaro, evidente, manifesto, palese (prima persona singolare dell'indicativo presente di mutare) mantengo, conservo

mantengo, conservo non cambio, rimango uguale

Parole derivate

ammutolito, sordomuto

Proverbi e modi di dire