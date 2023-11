A disposizione su Internet

Stessa della rete tracce del "passaggio" del meme tendonorestare sparse nella rete,di chi volesse reperirle usando, per esempio, un motore...

In informatica, l'anglicismo online (anche on-line, on line) è usato quale sinonimo della locuzione in linea; è normalmente contrapposto a offline (o off-line; 'non in linea', 'fuori linea').