La definizione e la soluzione di: Si commemorano all Epifania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RE MAGI

Significato/Curiosita : Si commemorano all epifania

Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. l'epifania (nome completo[senza fonte]: epifania del signore), nota anche come teofania nelle tradizioni... Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. l'(nome completo[senza fonte]:del signore), nota anche come teofania nelle tradizioni... Nella tradizione cristiana i magi (singolare magio) sono alcuni saggi astrologi che, secondo il Vangelo di Matteo (2,1-12), seguendo «il suo astro» giunsero da Oriente a Gerusalemme per adorare il bambino Gesù, il «re dei Giudei» che era nato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si commemorano all Epifania : commemorano; epifania; Si commemorano tutti lo stesso giorno il 2 novembre; I cristiani li commemorano il 2 Novembre; La vecchietta dell epifania ; La data dell epifania ;

Cerca altre Definizioni