I cristiani li commemorano il 2 Novembre nei cruciverba: la soluzione è Morti

MORTI

Curiosità e Significato di "Morti"

Perché la soluzione è Morti? La parola morti si riferisce a tutte le persone che, nel tempo, hanno lasciato questa vita. In molte culture, il 2 novembre è dedicato alla memoria di chi non è più tra noi, come nel giorno dei Morti in Italia. È un momento per ricordare e onorare i propri cari scomparsi, mantenendo vivo il loro ricordo nel cuore.

Come si scrive la soluzione Morti

Hai davanti la definizione "I cristiani li commemorano il 2 Novembre" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

