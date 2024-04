La definizione e la soluzione di 7 lettere: Atto d omaggio. INCHINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'inchino è l'atto di piegare il torso e la testa come gesto di rispetto verso un'altra persona o un simbolo importanti. Il gesto è particolarmente presente nella cultura asiatica ma anche tipico della nobiltà e dell'aristocrazia di molti paesi europei. Esso è utilizzato anche in contesti religiosi, come forma di venerazione e rispetto. Talvolta il gesto è limitato ad abbassare la testa come in Indonesia, anche se le diverse culture prescrivono un grado di inchino diverso a seconda delle occasioni. Nelle culture di Nepal, India, Thailandia, Laos, Cambogia, Cina, Corea, Giappone e Vietnam esso è particolarmente comune anche come gesto di ...

inchino

(antico) , (letterario) piegato, curvato

Sostantivo

inchino m sing (pl.: inchini)

saluto riverente

Voce verbale

inchino

prima persona singolare dell'indicativo presente di inchinare

Sillabazione

in | chì | no

Pronuncia

IPA: /in'kino//

Etimologia / Derivazione

vedi inchinare

Sinonimi