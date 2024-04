La Soluzione ♚ Porgere in omaggio La definizione e la soluzione di 7 lettere: Porgere in omaggio. OFFRIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Porgere in omaggio: Muratti è una marca di sigarette tedesca. Ne esistono di vari tipi con diversi contenuti di nicotina. Nel 1992 furono sospese per un mese dal commercio italiano per problemi legati al contrabbando e nel 1995 fu riconosciuta oggetto di pubblicità occulta nel film College, ma negli anni ottanta in molte pellicole, specialmente italiane, svariati attori hanno estratto dal pacchetto in bella mostra le sigarette o da fumare direttamente o da offrire a qualcuno, a volte anche con pose innaturali, ma molto utili all'inquadratura. Altre Definizioni con offrire; porgere; omaggio; Porgere con generosità; Atto d omaggio; Rappresentazione in omaggio di un attore; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Porgere in omaggio

OFFRIRE

O

F

F

R

I

R

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Porgere in omaggio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.