Attaccare un vagone

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Una macchina agricola è una macchina o un meccanismo costituito per svolgere uno o più lavori agricoli. Essa può essere fissa come l'essiccatoio, semovente come la mietitrebbia, oppure portata da trattori; in quest'ultimo caso la macchina può essere semplicemente trainata, come l'aratro o collegata alla presa di potenza, come lo spandiconcime. Nel corso dei millenni, le macchine agricole si sono evolute parallelamente alla tecnologia e alle fonti energetiche, diventando sempre più efficienti e in grado di svolgere più operazioni contemporaneamente. Il trattore è una macchina agricola a cui dietro ci si può agganciare qualche strumento ...

agganciare (vai alla coniugazione)

unire con uno o più ganci due oggetti (familiare) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ag | gan | cià | re

Pronuncia

IPA: /aggan'tare/

Etimologia / Derivazione

derivazione di gancio

Sinonimi

(una collana, un indumento) allacciare, chiudere, abbottonare, affibbiare

allacciare, chiudere, abbottonare, affibbiare (un rimorchio, un vagone) attaccare, unire

attaccare, unire (senso figurato) (familiare) (una ragazza, un passante) fermare, abbordare, bloccare

Contrari

(una collana, un indumento) slacciare, aprire, sbottonare

slacciare, aprire, sbottonare (un rimorchio, un vagone) sganciare, staccare

Parole derivate

agganciarsi, riagganciare