La definizione e la soluzione di: Le agitazioni che l attesa dà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANSIA

Significato/Curiosita : Le agitazioni che l attesa da

L'ansia è uno stato psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa a uno stimolo ambientale specifico, associato a una mancata risposta di adattamento da parte dell'organismo in una determinata situazione che si esprime sotto forma di stress per l'individuo stesso. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

