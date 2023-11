Ha acquisito la Jaguar

Settore delle vetture sportive. insieme allo storico marchio daimler,dallanel 1960, è uno dei principali fornitori della casa reale inglese...

La tata (The Nanny) è una sit-com statunitense che fu mandata in onda per la prima volta nel paese d'origine nel 1993 dalla rete televisiva CBS. La serie si compone di sei stagioni (1993-1999), per un totale di 146 episodi e ha ricevuto negli USA 11 candidature agli Emmy Awards, vincendone uno nel 1995 per i migliori costumi.