Un accordo per il disarmo nucleare

il trattato di non proliferazione nucleare (tnp) è un trattato internazionale sulle armi nucleari che si basa su tre principi: disarmo, non proliferazione... trattato di non proliferazione(tnp) ètrattato internazionale sulle armiche si basa su tre principi:, non proliferazione... Gli accordi START (acronimo dell'espressione inglese Strategic Arms Reduction Treaty) sono degli accordi internazionali tesi a limitare o a diminuire gli arsenali di armi di distruzione di massa, come le armi nucleari, sapendo che il numero molto alto di tali armamenti pone un serio pericolo di distruzione completa del pianeta. Il trattato fu firmato tra gli Stati Uniti e l'URSS, e proibiva ai suoi firmatari di produrre più di 6000 testate nucleari e massimo 1600 ICBM, missili balistici lanciati da sottomarini e bombardieri. Lo START è stato il più vasto e il più complesso trattato di controllo sulle armi atomiche, e, con la sua revisione finale nel tardo 2001, ha comportato l'eliminazione dell'80% delle armi nucleari in circolazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

