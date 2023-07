Infiammazione che riduce la capacità filtrante dei reni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infiammazione che riduce la capacità filtrante dei reni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NEFRITE

Significato/Curiosità : Infiammazione che riduce la capacità filtrante dei reni

La "nefrite" è un termine medico che indica un'infiammazione dei reni, che può ridurre la loro capacità filtrante. La nefrite può essere causata da diverse condizioni, come infezioni, malattie autoimmuni o lesioni renali. Durante l'infiammazione, le strutture renali coinvolte nel filtraggio del sangue, come i glomeruli, possono essere danneggiate. Questo può portare a una diminuzione della capacità dei reni di eliminare i rifiuti e l'eccesso di liquidi dal corpo, provocando una serie di sintomi come ritenzione idrica, pressione alta e alterazione della funzione renale. La gestione tempestiva e il trattamento adeguato della nefrite sono fondamentali per preservare la salute renale.

