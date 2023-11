La definizione e la soluzione di: Il poeta del canzoniere d amore Endimione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARITEO

Benedetto Gareth, o Benet Garret, detto il Chariteo (Barcellona, 1450 circa – Napoli, 1514), è stato un poeta, oratore, letterato e musicista spagnolo naturalizzato italiano, di origine catalana.

