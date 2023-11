Insegnano nei collegi

Matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quandoelementi fisici... per conseguenza quelli che imparano, non sanno mai...

L'aio o precettore o istitutore (in latino: magister o praefectus) era la persona addetta all'istruzione e all'ammaestramento dei figli di famiglie ricche e/o nobili. Istituzione oggi quasi scomparsa, quella del precettore era una figura tipica soprattutto dei tempi in cui, mancando un sistema educativo diffuso, l'istruzione dei singoli veniva attuata in privato, all'interno della famiglia.