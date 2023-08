Istituti come i collegi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituti come i collegi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONVITTI

Significato/Curiosita : Istituti come i collegi

Istruzione, con possibilità di scegliere a quale tipologia di liceo: istituti tecnici, istituti professionali e licei - iscriversi. le tipologie di scuola secondaria... Alla guida dei convitti nazionali vi è un "rettore", la cui funzione equivale a quella dei dirigenti scolastici. l'importanza dei convitti è tuttavia in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Istituti come i collegi : istituti; come; collegi; Costitutivo istituti vo; istituti universitari; istituti di credito; Si trapianta negli istituti oftalmici; Gli istituti con le facoltà; Nome alternativo dell osso noto come perone; Un avversaria come la Tiziana cantante; come risarcimenti in denaro; Lo è un applicazione come il browser ing; Supporters della squadra con la lupa come simbolo; La mensa dei collegi ali; Una riunione ufficiale di un organo collegi ale; I collegi ali sono riservati ai calciatori; Le mense dei collegi ali; I più anziani di un collegi o;

