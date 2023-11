Coordinate cartesiane

La geometria . un sistema diortogonale in due dimensioni è semplicemente chiamato piano, ed è costituito da: l'asse delle...

In matematica, un sistema di riferimento cartesiano è un sistema di riferimento formato da n {\displaystyle n} rette ortogonali, intersecantesi tutte in un punto chiamato origine, su ciascuna delle quali si fissa un orientamento (sono quindi rette orientate) e per le quali si fissa anche un'unità di misura (cioè si fissa una metrica di solito euclidea) che consente di identificare qualsiasi punto dell'insieme mediante n {\displaystyle n} numeri reali. In questo caso si dice che i punti di questo insieme sono in uno spazio di dimensione n {\displaystyle n} .