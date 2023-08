Il profilo degli edifici d una città sull orizzonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il profilo degli edifici d una città sull orizzonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SKYLINE

Significato/Curiosità : Il profilo degli edifici d una città sull orizzonte

Lo "skyline" rappresenta il profilo distintivo degli edifici di una città che si stagliano all'orizzonte. Questa linea iconica è formata dalla silhouette delle costruzioni più imponenti e riconoscibili della metropoli. Lo skyline di una città è spesso emblematico della sua identità e cultura, evidenziando l'architettura moderna, i grattacieli e le opere d'arte architettoniche. Ogni skyline è unico, riflettendo la storia e lo sviluppo urbanistico. Questa vista panoramica può ispirare ammirazione e senso di appartenenza, diventando un simbolo visivo che evoca emozioni e connessione con la città stessa.

