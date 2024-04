La definizione e la soluzione di 14 lettere: Un alto dirigente. GENERAL MANAGER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Il general manager (traducibile dall'inglese come «amministratore generale») è una figura dirigenziale con la responsabilità globale su un'attività o un'organizzazione. Il termine «general» si riferisce al fatto che mentre un manager è responsabile per una specifica area funzionale, il general manager è responsabile per tutte le aree. Sovente il general manager è una figura che ha responsabilità sia dal lato dei costi, sia da quello dei ricavi di una data compagnia (responsabilità del profitto e delle perdite), in alcuni casi oltre al normale ruolo di supervisore delle attività di marketing, di vendita e di quelle operative, può anche ...

general manager

dirigente generale

general manager ( approfondimento)

(forestierismo) (professione) (diritto) (economia) (commercio) (finanza) chi dirige e coordina gli aspetti commerciali, amministrativi e legali di un'azienda

