L Italo dirigente dell Inter negli anni 60 - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ALLODI

Significato/Curiosita

italo allodi (asiago, 13 aprile 1928 – firenze, 3 giugno 1999) è stato un partigiano, dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo centrocampista... 2013. ^ rino cacioppo, allodi: “adesso me ne vado felice„, in stampa sera, 21 maggio 1973, p. 11. paola arcaro, è morto allodi, su www2.raisport.rai.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

