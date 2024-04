La Soluzione ♚ Lo vuole chi ha pretese La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo vuole chi ha pretese. MOLTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo vuole chi ha pretese: Molto incinta (Knocked Up) è un film del 2007 diretto da Judd Apatow. Aggettivo Significato e Curiosità su: Molto incinta (Knocked Up) è un film del 2007 diretto da Judd Apatow. molto grande per quantità, molto abbondante o numeroso ci sono molti libri sullo scaffale Avverbio molto in grande quantità, in modo elevato mi piace molto questo film

fa molto freddo (per estensione) abitualmente in questo periodo non guardo molto la televisione Pronome molto Chi, ciò che è in grande quantità c'è molto di falso in quello che affermi Sostantivo molto m solo sing (gergale) in abbondanza a chi il molto ed a chi il poco Sillabazione mól | to Pronuncia IPA: /'molto/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino multus Sinonimi (aggettivo) abbondante, copioso, ingente, numeroso, parecchio, tanto, troppo

Proverbi e modi di dire a dir molto Altre Definizioni con molto; vuole; pretese; In gran quantità; Tanto parecchio; Vuole la sua parte; Lo prepara chi vuole evitare difficoltà; Se le impone chi vuole economizzare; Piene di pretese; Ha pretese esagerate;

