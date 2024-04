La Soluzione ♚ Ci si va varcando i confini La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ci si va varcando i confini. ESTERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ci si va varcando i confini: Estero è un centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nella parte meridionale della Contea di Lee dello Stato della Florida. Secondo una stima del 2012, la città ha una popolazione di 21.293 abitanti su una superficie di 52 km². Aggettivo Significato e Curiosità su: Estero è un centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nella parte meridionale della Contea di Lee dello Stato della Florida. Secondo una stima del 2012, la città ha una popolazione di 21.293 abitanti su una superficie di 52 km². estero m sing (pl.: esteri) (geografia) che riguarda uno stato al di fuori del proprio Sostantivo estero m sing (pl.: esteri) il complesso degli stati stranieri Sillabazione è | ste | ro Pronuncia IPA: /'stero/ Etimologia / Derivazione dal latino exterus cioè "di fuori, straniero" Sinonimi straniero, forestiero, esterno

territorio straniero, oltremare Contrari nazionale, interno, nostrano

patria, terra natale

territorio straniero, oltremare Contrari nazionale, interno, nostrano

patria, terra natale

Parole derivate esterno, esterofilia, esterofobia, esteromania, esteroricettore Altre Definizioni con estero; varcando; confini; Ci va chi varca i confini; Se ne controlla il tasso con gli esami del sangue; Ai confini dell Oklahoma; Ai confini della Svezia; I confini dell Eritrea;

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Ci si va varcando i confini' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.