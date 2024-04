La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una sorella di Napoleone. ELISA - PAOLINA - CAROLINA - PAOLINA BONAPARTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Elisa Toffoli, nota semplicemente come Elisa (Trieste, 19 dicembre 1977), è una cantautrice, musicista e produttrice discografica italiana. È nota per essere tra i pochi artisti della scena musicale italiana a scrivere ed interpretare la maggior parte dei propri brani in lingua inglese; ha cantato anche in spagnolo (nei brani Háblame e Sentir sin embargo), francese (Pour que l'amour me quitte), sloveno (Lintver main theme), curdo (il brano Kuminist) e sardo (con il Coro di Gavoi il brano Anninnia), oltre che in italiano. Nel corso della sua carriera ha avviato anche progetti in qualità di regista di videoclip, attrice teatrale, fotografa, ...

Elisa f sing (m: Eliso)

(antroponimo) nome proprio di persona femminile

Sillabazione

E | lì | sa

Pronuncia

IPA: /e'liza/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.